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Anadolu Basın Yayın Birliği’nden "Kart" açıklaması

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Salih Ergül, sosyal medyada ‘Anadolu Basın Yayın Birliği’ne ait olduğu iddia edilen basın kartının, derneğin üyelik kartı olduğunu belirterek, birliğe çamur atılmaya çalışıldığını söyledi.Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde Anadolu Basın Yayın Birliği adına çıkan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulunan birliğin Genel Başkanı Salih Ergül, paylaşımların maksatlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Anadolu Basın Yayın Birliği’nden "Kart" açıklaması

Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Salih Ergül, sosyal medyada ‘Anadolu Basın Yayın Birliği’ne ait olduğu iddia edilen basın kartının, derneğin üyelik kartı olduğunu belirterek, birliğe çamur atılmaya çalışıldığını söyledi.
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde Anadolu Basın Yayın Birliği adına çıkan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulunan birliğin Genel Başkanı Salih Ergül, paylaşımların maksatlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Basın mensubu olmayanlara basın kartı verildiği iddialarına yanıt veren Ergül, birliğe maddi ve manevi katkı sağlayanlara yönelik onursal üyelik kartı verildiğini söyledi.
Ergül, “Kahramanmaraş’ta bazı sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde çıkan haberler doğru değildir. “Kasaplara Basın kartı, hem de okkalısından. Hem araca, hem de kendisine” başlıklı haber tamamen kıskançlık ürünüdür. Anadolu Basın Yayın Birliği’nin Kahramanmaraş şube başkanı iken görevden aldığımız vatandaş, art niyetli olarak böyle bir haber yapmıştır. Anadolu Basın Yayın Birliği tüzüğünün 3’üncü paragrafında aynen şöyle denilmektedir. “Derneğe maddi ve manevi katkı sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir”. Adı geçen oda başkanı da bizim onursal üyemizdir.
Bütün derneklerin tüzüklerinde bu tarz maddelerin mevcut olduğunu ifade eden Ergül, "Bir başka dernek tüzüğünde de şöyle denilmiştir, “Dernek için, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan ya da bulunabilecek, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler, iki üyenin önerisi ve dernek yönetim kurulunun kararı ile onursal üye yapılabilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler” yazıyor. Biz de Anadolu Basın Yayın Birliği olarak, maddi ve manevi katkısı olanları birliğimizin kimlik ve araç kartlarından göndermek suretiyle onurlandırıyoruz. Yapılan işlem tamamen yasalara uygundur. Ayrıca sarı basın kartlarını sadece İçişleri Bakanlığı yaptığı detaylı incelemenin ardından verir. Bizim verdiğimiz kart ise kendi derneğimizin vermiş olduğu üyelik kartıdır. Bundan sonra, derneğimiz adına araştırma yapılmadan olumsuz yönde haber yapanlar hakkında yasal işlemlerimizi başlatacağız” diye konuştu.

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