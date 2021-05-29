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Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

29.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolseverler THY Euroleague finali hakkındaki detayları merak ediyor. Anadolu Efes'in CSKA Moskova'yı elemesinin ardından Barcelona da rakibi Milano'yu mağlup etmişti. Bu gelişmenin ardından 2021 THY Euroleague final maçı Anadolu Efes Barcelona arasında gerçekleşecek. Peki Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

THY Euroleague finali basketbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Anadolu Efes CSKA Moskova'yı elemiş ve ardından Barcelona da rakibi Milano'yu mağlup etmişti. 2021 THY Euroleague final maçı Anadolu Efes Barcelona arasında oynanacak. Peki Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman?

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolda son derece başarılı olan Türk takımları, THY Avrupa Ligi'ndeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türk temsilcileri, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. defa finale yükselmiş oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde olan bir numaralı organizasyonunda 2016, 2017 ve 2018 senelerinde Fenerbahçe adını finale taşımıştı. 2017 senesinde kupanın sahibi olan takım, 2016 ve 2018 senesinde ise ikincilikle dönmüştü. Anadolu Efes ise tarihinde ilk defa final oynadığı 2019 senesinde ikinciliği elde etmişti.

Anadolu Efes ile Barcelona arasında gerçekleşecek THY Euroleague final maçı 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21:30 itibariyle başlayacak. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maç, Bein Sports'da yayınlanacak ve canlı olarak takip edilebilecek.

THY Euroleague final four maçları tamamlanmış durumda. Oynanan karşılaşmaların ardından THY Euroleague final maçı Anadolu Efes Barcelona arasında gerçekleşecek. İki takım da güçlü rakipleri ile yarıştığı Final Four maçlarının ardından 2021 Euroleague final maçını oynamak için hak kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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