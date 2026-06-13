Ahtapot Paul'un mirası sürüyor! Kahin hayvanlar sahneye çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, turnuvanın renkli geleneklerinden biri olan kahin hayvanlar da yeniden gündeme geldi. Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Almanya ile Curaçao arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu hayvanların tercihleriyle tahmin edilmeye çalışıldı.

TARAK'TAN ALMANYA TAHMİNİ

Tahmin etkinliğinde ülke bayraklarının yer aldığı toplar ve beraberliği simgeleyen bir seçenek hazırlandı. Fil Tarak'ın tercihi Almanya'dan yana oldu. Alman ekibinin bulunduğu topu ezerek seçimini yapan Tarak, ev sahibi ülkenin rahat bir galibiyet elde edeceği yönünde yorumlandı.

ORANGUTAN WALTER DA AYNI GÖRÜŞTE

Etkinliğin bir diğer kahramanı olan orangutan Walter da tercihini Almanya'dan yana kullandı. Bayrakların bulunduğu yemek kutuları arasında seçim yapan Walter, Alman bayrağının yer aldığı kutuyu yuvasına taşıyarak Tarak ile aynı tahminde bulundu.

AHTAPOT PAUL UNUTULMADI

Kahin hayvan denildiğinde akıllara gelen ilk isim ise kuşkusuz Ahtapot Paul. 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda yaptığı isabetli tahminlerle dünya çapında ün kazanan Paul, Almanya'nın 2010 Dünya Kupası'ndaki altı maçının sonucunu doğru tahmin ederek futbol tarihinin en ünlü kahini haline gelmişti.