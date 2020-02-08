Anadolu insanını tanımak için otostop yaparak Türkiye turuna çıktı

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Gümüşhane'de eğitim gören üniversite öğrencisi Hıdır Dağbaşı, Anadolu insanını yakından tanımak ve çekmeyi planladığı belgesel için otostop yaparak çıktığı turda Ağrı'ya geldi.

Tuncelili olan Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Dağbaşı, 2 yıl önce otostopla Türkiye turuna çıktı.

Okuldan arta kalan zamanlarda aralıklı olarak yaptığı otostoplarla birçok şehri gezen genç gezgin, şu ana kadar gittiği kentlerin tarihi ve turistik mekanlarını görüp, farklı kültürlerden yeni insanlar tanıyıp, arkadaşlıklar edinme fırsatı buldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra çekmeyi düşündüğü belgeselin ön hazırlığını yapan ve maceralı bir hayat yaşamak isteyen Hıdır Dağbaşı, burs parasıyla yiyecek ve barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Son gezisinde otostopla Erzincan ve Erzurum'un ardından Ağrı'ya ulaşan Dağbaşı, sırtındaki çantası ve fotoğraf makinesiyle köyleri gezerek doğal yaşamın fotoğrafını çekti.

Kızaklarla kayan çocuklarla vakit geçirip fotoğraflarını çekerek bu anları ölümsüzleştiren Hıdır Dağbaşı, gittiği köylerde yağan kar altında ve soğuk havada hayvanlarını besleyen çiftçilerle bir araya geldi.