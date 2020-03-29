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Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

KOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin kapatılmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları ve ek tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Kurul, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerinin İzmit'e girişlerinin kapatılmasına, Kandıra ve Körfez turnikelerinin ana giriş ve çıkış güzergahı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

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