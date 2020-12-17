YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bulunduğu yerde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul yönüne seyreden 06 BFB 076 plakalı Ozan D. idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Aytekin Y'nin kullandığı 16 STG 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ozan D, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Düzce Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:07
Öğle
12:56
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:02

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Ebru Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.