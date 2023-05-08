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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

08.05.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin makaslayan tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

Otoyolun Bolu Dağı mevkisi 4. viyadük üzerinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki 50 ACC 808 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 AAV 249 otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Sürücüler, otoyolun Abant kavşağından D-100'e yönlendiriliyor.

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trafik kazası Bolu anadolu otoyolu

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