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Anadolu Üniversitesi ’Amorium’ kazılarına devam ediyor

22.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Anadolu Üniversitesi ’Amorium’ kazılarına devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminer dizisinin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminer dizisinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Seminerde Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, Anadolu Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen Amorium kazıları hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Gökalp’ın, Amorium ve kazılar tarihçesi ile birlikte 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen sonuçları dinleyiciler ile paylaştığı seminerde, kazı çalışmalarında bulunan seramik, sikke, maden gibi buluntular ile beraber yapı bakiyelerinin işlevleri ve ait oldukları tarihsel dönemleri hakkında ulaşılan veriler de değerlendirildi. Ortaçağ’da, Anadolu’da kentsel, idari ve kültürel gelişime ilişkin mevcut boşluğu doldurmakta büyük katkı sağlayan Amorium Kazıları’nın öncelikli hedefinin, Roma ile Osmanlı dönemleri arasında kentteki yerleşimin incelenmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökalp, Amorium kentinde koruma, sergileme ve ziyaretçi güzergâhlarının belirlenmesi yönünde “Arkeolojik Alan Yönetimi” oluşturularak kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve turizm potansiyelinin arttırılması yönünde çalışmalar da yürütüldüğünü vurguladı.
Anadolu Üniversitesi resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan ve Doç.Dr. Rahşan Tamsü Polat’ın "Eskişehir İli Yüzey Araştırmaları" başlıklı semineri ile devam edecek olan ASTAM seminer dizisinin kayıtlarına, http://ana.do/2WR adresi üzerinden de erişilebiliyor. Seminer dizisi ile ilgili detaylı bilgileri içeren duyurular ise Anadolu Üniversitesinin resmî web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

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