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Anadolu Üniversitesi, Asya’nın en iyi 13’ncü üniversitesi oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleri ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, “Asya’daki En İyi 200 Üniversite 2020" sıralamasında Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında birinci olurken, 200 Asya üniversitesi arasında ise 13’ncü sırada yer alarak önemli bir başarı daha gösterdi.Sırlama, 200 ülkede resmi olarak tanınan ve 13 bin 800’den fazla üniversite ve yüksekokulun her yıl farklı kategorilerde incelemelerini, sıralamalarını yapan dünyanın önde gelen uluslararası yüksek öğrenim değerlendirme rehberi olan ÜniRank tarafından gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi, Asya’nın en iyi 13’ncü üniversitesi oldu

Anadolu Üniversitesi, sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleri ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, “Asya’daki En İyi 200 Üniversite 2020" sıralamasında Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında birinci olurken, 200 Asya üniversitesi arasında ise 13’ncü sırada yer alarak önemli bir başarı daha gösterdi.
Sırlama, 200 ülkede resmi olarak tanınan ve 13 bin 800’den fazla üniversite ve yüksekokulun her yıl farklı kategorilerde incelemelerini, sıralamalarını yapan dünyanın önde gelen uluslararası yüksek öğrenim değerlendirme rehberi olan ÜniRank tarafından gerçekleştirildi. ÜniRank, “Top 200 Universities in Asia 2020 Asian University Ranking” sıralamasında her yıl Asya’daki en iyi yükseköğretim kurumlarını, yüz yüze eğitim veren ve akredite edilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora programları gibi kriterlere göre bağımsız olarak değerlendirilerek oluşturuluyor. Bu yıl yayınlanan listede ise Türkiye’den toplam 13 yükseköğretim kurumu yer alıyor.

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