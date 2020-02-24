Anadolu Üniversitesi dolandırıcılıklara karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak vatandaşlara e-Devlet benzeri sahte site ve uygulamalardan elektrik ve doğal gaz fatura iadesi, kredi kartı aidat iadesi bildirimleri ile ulaşılarak kimlik ve hesap bilgilerinin çalınması üzerine Anadolu Üniversitesinden açıklama yapılarak, vatandaşlar bu dolandırıcılıklara karşı uyarıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) vatandaşları uyardı. Dijital dünyadaki tehlikelere karşı toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi SODİGEM, son dönemde artan yeni dolandırıcılık olayları ile ilgili bir çalışma yaptı. Konuya ilişkin çalışma hakkında resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, vatandaşları bu dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Oltalama taktiğini kullanıyorlar

SODİGEM Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu gibi dolandırıcıların özellikle sponsorlu gönderi olarak dolaşıma sokulan bu sahte bildirimlerden tespit edildiği ifade edildi. Dolandırıcıların kullandığı bu taktiğin isminin ’Phishing’ yani ’Oltalama’ olduğunu kaydeden uzmanlar, "Oltalama taktiği, geçmişi 1990’lara dayanan en eski siber atak türlerinden biridir ve günümüzde de bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgileri veya kişisel bilgileri çalmak için kullandıkları yaygın bir yöntemdir. Bilgisayar korsanları tarafından hazırlanan sahte uygulama ve sayfalar; güvenilir bir çevrimiçi hizmetten kopyalayarak oluşturulmaktadır. Bu sahte web sitesi, gönderdiğiniz tüm kişisel verileri doğrudan bilgisayar korsanına gönderen bir kod içermektedir. Sizi bu sahte web sitesine götürmek için, bilgisayar korsanları size ikna edici bir e-posta veya bildirim yoluyla ulaşabilir" diye konuştu.