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  4. Anadolu Üniversitesi “Gelenekten Geleceğe” yarışmasından 6 madalya ile döndü

Anadolu Üniversitesi “Gelenekten Geleceğe” yarışmasından 6 madalya ile döndü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Derneğinin (AGEB) “Yaşasın Anadolu” temasıyla organize ettiği “3.

Anadolu Üniversitesi “Gelenekten Geleceğe” yarışmasından 6 madalya ile döndü

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Derneğinin (AGEB) “Yaşasın Anadolu” temasıyla organize ettiği “3. Gelenekten Geleceğe” yarışmasında 6 madalya kazandı.
15-18 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen yarışma renkli anlara sahne oldu. Türk mutfağı, yerli ürün ve yerli markalar, yerli tohum ve coğrafi işaretli ürünlerin ön plana çıkarıldığı “3. Gelenekten Geleceğe” yemek yarışmasına katılan Üniversitemiz, toplamda 21 farklı üniversite ekibinin yarıştığı Üniversiteler Kapalı Kutu Yarışması kategorisinde 3 Bronz madalya, 18-25 yaş arası 29 genç yeteneğin yarıştığı Genç Milli Takım Seçmeleri kategorisinde ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Yarışmadan madalya ile dönen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri; Metehan Çelik, Mustafa Cem Ocakcı ve Osman Eren Dereli, 21 farklı üniversite ekibinin yarıştığı Kapalı Kutu kategorisinde, yarışma komitesi tarafından hazırlanan kapalı kutudan çıkan sürpriz ürünleri temaya göre fikirlerini ön plana çıkararak bir menü hazırladılar. 29 genç yeteneğin yarıştığı Genç Milli Takım Seçmeleri kategorisinde ise yarışmacılar, Türk mutfak kültürünü bünyesinde barındıran yemeklerin geleneksel reçeteye bağlı kalarak modernleştirilmesi, hazırlanması ve sunumu ile ilgili gösterdikleri başarıyla madalya almaya hak kazandılar.

Anadolu Üniversitesi “Gelenekten Geleceğe” yarışmasından 6 madalya ile döndü

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