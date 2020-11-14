Anadolu Üniversitesi TED Eskişehir Koleji ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı

Anadolu Üniversitesi ve TED Eskişehir Koleji arasında, çocukların akademik ve kültürel anlamda gelişimlerini sağlayacak “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzaladı.

Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve TED Eskişehir Koleji Kurucusu Fatma Banu Kurt yer aldı. Eğitim adına imzalanan protokolde, Anadolu Üniversitesinin ilgili bölümlerinde ve birimlerinde TED Eskişehir Koleji öğrencilerinin ders almaları, etkinliklere katılmaları ve eğitim alanında iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Rektör Erdal: “Gençlerimizi, Üniversitemize kazandırmayı amaçlıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, iş birliği protokolü hakkında şunları söyledi: “Şehrimizin köklü eğitim kurumlarından olan TED Eskişehir Koleji ile üniversitemizin farklı fakültelerinde bu iş birliği dolayısıyla güzel çalışmalar yapacağız. Protokolün gençlerimizin hem üniversitemize hem de eğitim camiasına kazandırılması noktasında faydalı olacağına inanıyoruz.”