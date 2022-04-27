YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak

AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak

27.04.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak.

Anadolujetin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara-Beyrut arasında haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar; salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.

AnadoluJet, uçuşa özel gidiş-dönüş biletlerini 176 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştuAntalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:03
Yatsı
21:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.