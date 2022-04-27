İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak.

Anadolujetin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara-Beyrut arasında haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar; salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.

AnadoluJet, uçuşa özel gidiş-dönüş biletlerini 176 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

