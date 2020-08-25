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"Anadolu’nun Alkatrazı" yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak

SİNOP HABERLERİ  | 25.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Geçmişte "Anadolu’nun Alkatrazı" olarak anılan Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi, 2 yılda tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.Arkeolojik verilerden yola çıkılarak, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi’ni çevreleyen kalenin tarihi geçmişi 4 bin yıla dayandırılıyor.

Geçmişte "Anadolu’nun Alkatrazı" olarak anılan Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi, 2 yılda tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.
Arkeolojik verilerden yola çıkılarak, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi’ni çevreleyen kalenin tarihi geçmişi 4 bin yıla dayandırılıyor. 14. yüzyılda zindan olarak kullanılma başlanan yapı o döneme ait izleri ile hala ayakta duruyor. Resmi olarak 1887 yılında cezaevine dönüştürülen ve bazı ünlü yazar ve şairlerin de bir dönem kaldığı yapı, 1999’da müzeye çevrildi. Üç tarafı denizle çevreli olduğu için kaçılması zor olduğu bilinen cezaevi, bir zamanlar kaçılmasına imkansız gözüyle bakılan San Francisco açıklarındaki ada hapishane Alkatraz’a benzetilerek, "Anadolu’nun Alkatraz’ı" diye adlandırılıyor.
Müzeye dönüştürüldüğü 1999 yılından beri ziyaretçilerini ağırlayan tarihi yapının aslına uygun şekliyle restore edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “İki yılı aşmayacak şekilde bu restorasyon tamamlanacak. Bu bizim için şu açıdan önemli; bazen maalesef restorasyon çalışmaları uzun sürdüğü için tarihi değerlerimizi turizmin hizmetine sunmakta güçlük çekiyoruz, o nedenle iki yıl gibi bir sürede tamamlanacak olması memnuniyet verici. En hassas olduğumuz nokta, tarihi dokunun korunması. Çalışmayı yürüten firmamız da bu konuda çok hassas ve gerekli özeni gösteriyor. Tabii ki uzun yıllar önce inşa edilmiş bir yapı. Bazı bölümlerde deformeler oluşmuş. Birinci öncelik olarak bunlara yönelik çalışma yapılıyor. Aynı zamanda tarihi yapı içinde demokrasi müzesi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi oluşturulması planlanıyor. İnşallah tamamlandığında hem Sinop hem ülke turizmine önemli katkı sunacak bir proje olacak" dedi.

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