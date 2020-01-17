Anal fissüre botokslu çözüm

İç Hastalıkları, Hepatoloji ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, anal fissür hastalığı hakkında uyarıda bulunarak, insanların anal bölge hastalıklarından dolayı doktora başvurmaya çekindiklerini ve yaşanan sorunların daha da ilerlemesine neden olduklarını dile getirdi.

Tuvalette geçirilen zamanı kabusa dönüştüren anal fissür hastalığının, dışkılama esnasında, anüste yırtılır tarzda bir ağrı ve kanama ile kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hastaları uyardı.

Anal fissür hastalığının, genellikle kabız ve aşırı ıkınmalar, sert ve yüksek hacimli dışkılamalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kimi zaman cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların, anal kanser veya anüste oluşan travmalar neticesinde de oluşabileceğini dile getirdi. Bu tip durumlarda makat bölgesinin zorlanmaması gerektiğinin altını çizen Gümürdülü, ağrılar çoğu zaman dışkılama sırasında başlar, zamanla azalabilir veya geçebilir, kanamalara ise bazen tuvalet kağıtlarında rastlanır.

Kabızlık nedeniyle anal fissür oluşan hastaların, yırtılmanın verdiği ağrıyı azaltmak amacıyla makat kaslarını sürekli olarak kasılı tutma ihtiyacı hissettiklerini ve zorlanarak tuvalete çıktıklarını bunun da anal fissürün iyileşmesini geciktirdiğini kaydeden Gümürdülü, “Aynı zamanda her dışkılamada ağrı hissi oluştuğu için hastalar tuvalete gitmekten de kaçınır ve genellikle kabız olurlar bu arada oluşan sert ve katı dışkı kabızlığın şiddetini arttırarak hastalığın iyileşmesi önünde engel teşkil eder" dedi.

Bazı hastalarda makatta bulunan çatlağın, anal kanal içerisinde daha geniş bir alana yayılmış olabileceğini, bu durumda hastalığın iyileşmesi daha zor olacağını ifade eden Gümürdülü, kabızlık ve ishale yönelik olarak alınacak önlemlerin anal fissür tedavisindeki etkinin de büyük olacağının altını çizdi.

Gümürdülü, "Tüm bu nedenlere bağlı olarak anal fissür sorunu yaşayan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli muayenelerden geçmeli ve tedavi görmelidir" dedi.