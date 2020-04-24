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Anaokulu öğrencisi, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

KONYA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Anaokulu öğrencisi, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Konya'da 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde oturan 5 yaşındaki Yavuz Selim Arı, 6 aydır kumbarasında biriktirdiği paranın, annesinin tavsiyesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağduriyet yaşayanlara verilmesini istedi.

Meram Belediyesi ile irtibata geçen Arı ailesi, adreslerine gelen zabıta ekiplerini kapıda karşıladı.

Yavuz Selim, kumbarasını zabıta ekiplerine teslim etti. Ekipler de çocuğa Türk bayrağı armağan etti. Asker kıyafeti giyerek Mehmetçik selamı veren Yavuz Selim'e, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un hediyesi de ulaştırıldı.

Anne Hanife Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğullarım her gün harçlıklarını kumbaraya atıyordu. Amacımız ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmekti. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak için oğlum Yavuz Selim ile konuştum. O da kabul etti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Kumbara

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