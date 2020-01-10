YURTHABER
  4. Anaokulunda öğrencilere kötü muamele yapıldığı iddiasına soruşturma

Anaokulunda öğrencilere kötü muamele yapıldığı iddiasına soruşturma

BİLECİK HABERLERİ  | 10.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Anaokulunda öğrencilere kötü muamele yapıldığı iddiasına soruşturma

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği, özel bir anaokulunda öğrencilere kötü muamele edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında kentteki bir anaokulunda öğrencilere kötü muamele edildiğine haberlerin yer aldığı belirtildi.

Veli Oktay Tarakçı'nın 7 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, okulda eğitim alan ve konuşma bozukluğu olan ikiz çocuklarına kötü muamelede bulunulduğunu beyan ettiği ifade edildi.

Tarakçı'nın konunun savcılığa intikal ettiğini ifade ederek, kurumdan şikayetçi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere müfettişler görevlendirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Konu tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir."

Kentte aralarında bu okulunda yer aldığı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerine Aralık 2019'da yapılan denetimlerde bu kurumlarda herhangi bir usulsüz ve uygunsuz durum veya şikayete rastlanmadığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
’İki Bekar’ adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu’İki Bekar’ adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu
Başkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısıBaşkan Tekin’den sürücülere buzlanma uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anaokulu Fotoğraf Soruşturma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.