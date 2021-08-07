Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, partisinin Kütahya il binasının açılışına katıldı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partilerini tekrar Türk siyasetinin önemli aktörü haline getirmek istediklerini bildirdi.

Çelebi, partisinin il başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, Anavatan Partisinin Turgut Özal’dan sonra kendi çizgisinden uzaklaştığı için halktan sarı kart gördüğünü söyledi. Halkın 2002 yılında Anavatan Partisini nadasa bıraktığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu milletin aldığı sağduyulu bir karardı, biz de buna saygı duyduk. Uzun yıllar bu partiyi ayakta tutmak için mücadeleler verdik. Şimdi baktık ki bu milletin Anavatan Partisine ihtiyacı var. Biz de partimizi yeniden hayata geçirdik. Bu milletin geleceğine kendilerini adayan arkadaşlarımızla birlikte Anavatan Partimizin 'Özal ve 1983 ruhu dediğimiz o siyaset felsefesi ve tarzına ülkenin ihtiyacı var.' dedik. İşte biz aslanlar gibi partimizi kurduk."

Çelebi, Türkiye'ye karşı yapılan hainliklere ve kirli emellere karşı her zaman devletin ve demokrasinin yanında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Çelebi ve İl Başkanı Halil Bilgiç, dua eşliğinde parti üyeleriyle birlikte yeni il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

