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Anayola atlayan köpek kazaya sebep oldu

17.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yol kenarından anayola atlayan başı boş köpek kazaya sebep oldu.

Olay, sabah saat 08.00 sularında gerçekleşti. İşe gitmek için anayolu kullanan Hayrettin Ç. kontrolündeki 59 RC 186 plakalı otomobil, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan Vahit İnce Üst Geçidi’nin altından anayola atlayan sokak köpeğine çarptı.

KÖPEK VATANDAŞLAR TARAFINDAN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazaya sebep olan köpeğin ise bacaklarının kırıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza sonrası yol kenarına çekilen köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

“BU YOLDAN KARŞIYA İNSANLAR DA GEÇMEYE BAŞLADI”

Olay sonrası yaşanılan kaza hakkında açıklamada bulunan araç sürücüsü Hayrettin Ç., “Yolda 60 kilometre hız ile gidiyordum. Eğer fren yapsaydım durma şansım vardı fakat arkamda beni çok yakın mesafeyle takip eden araçla başka bir kazaya neden olmamak için frene hafif basmaya ve kendimi yavaşlatmaya çalıştım. Fakat olduğum hızın etkisiyle yola atlayan köpeğe çarptım. Kazayı yapar yapmaz arabamı kenara çekip, çarptığım köpeği yoldan aldım. Aracımda maddi hasar oluştu ama daha kötüsü de olabilirdi. Yol yapımı nedeniyle yolun ortasından kaldırılan çitler sonrası bu yoldan karşıya insanlar da geçmeye başladı. Köpek değil de bir insan atlasaydı yola o zaman ne olacaktı. Bu olayların daha fazla yaşanmaması için yetkililerin gereğini yapması gerekiyor” diye konuştu.

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