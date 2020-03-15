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Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.03.2020 08:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı derbi paylaşımına cevap veren Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı camiaya mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anderson Talisca'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapıldı.

Seri olarak Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Instagram üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına cevap veren Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" dedi. Talisca'nın paylaşımı sonrası siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Talisca

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