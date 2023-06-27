SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Andrea Pirlo'nun yeni takımı resmen açıklandı! İtalya'ya geri döndü...

Andrea Pirlo'nun yeni takımı resmen açıklandı! İtalya'ya geri döndü...

27.06.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Sampdoria, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo'yu getirdi.

Spor haberleri: 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Birinci Futbol Ligi Serie A'da tutunamayarak Serie B'ye düşen Sampdoria, yeni sezon öncesi yeni teknik direktörünü buldu.

AA-20221028-29282387-29282386-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_GALATASARAY (Large)

Sampdoria kulübü yaptığı yazılı açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Andrea Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

347108ed-170c-4963-a25b-66bb5d44fa84

Pirlo, son olarak geçen sezon Türkiye'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

AA-20230410-30815813-30815801-VAVACARS_FATIH_KARAGUMRUK_FENERBAHCE (Large)

Andrea Pirlo, Türkiye'ye gelmeden önce futbolculuk döneminde formasını giydiği Juventus'un teknik direktörlüğünü yapmış ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya'da o forma numarası yasaklandı!İtalya'da o forma numarası yasaklandı!
'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!''Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!'
Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!
Anahtar Kelimeler:
Sampdoria Andrea Pirlo karagümrük spor ligi yaşında sezon da,

En Çok Okunan Haberler

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Menajerlerden Arda Güler'e skandal teklif!

Menajerlerden Arda Güler'e skandal teklif!

Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor!

Okan Buruk istedi, Galatasaray alıyor!

Süper Lig devi, TFF'ye meydan okudu!

Süper Lig devi, TFF'ye meydan okudu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

Her satırı korkunç! Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.