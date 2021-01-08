YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Anfaş Food Product ve Hotel Equipment Fuarları İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenecek

Anfaş Food Product ve Hotel Equipment Fuarları İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenecek

08.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anfaş Food Product ve Hotel Equipment Fuarları İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenecek

İzmir Ticaret Odası, ANFAŞ tarafından 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi fuarları Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment ‘i destekleme kararı aldığını açıkladı.

İzmir Ticaret Odası, ANFAŞ tarafından 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi fuarları Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment ‘i destekleme kararı aldığını açıkladı. Buna göre Oda, Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment fuarlarına katılacak üyelerinin 30 metrekareye kadar olan katılım bedelinin yüzde 50’sini destek kapsamına aldı.
İzmir Ticaret Odası’nın desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, “Geçtiğimiz yıl Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment fuarlarımızda 22 ülkeden ve 52 ilimizden katılımcı ve ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da koşullar ve tedbirlerin elverdiği en geniş katılımı sağlamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bilindiği üzere Turizm başkentimiz Antalya bilindiği üzere Ev Dışı Tüketim(EDT) alanında çok önemli bir pozisyona sahip ve sıralamada ülke genelinde ilk üç içerisinde yer alıyor. Bu da 28’ncisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı - Anfaş Food Product ile 32’ncisi yapılacak Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı -Anfaş Hotel Equipment fuarlarımızı sektörün odak noktası haline getiriyor. İzmir Ticaret Odası’nın, üye firmalarının 30 metrekareye kadar olan katılım bedelinin yüzde 50’sini destek kapsamına almasını çok önemsiyor ve diğer 80 ilimizin ticaret odalarına da benzer kararlar almak üzere çağrıda bulunuyoruz. 2020 yılında fuarlarımızı sektöre yaklaşık 3.5 milyar dolar iş hacmi sağladı. Bu yıl da en az bu rakamlara ulaşma hedefindeyiz.” dedi.
Anfaş Food Product-28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve Anfaş Hotel Equipment- 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da eş zamanlı olarak ANFAŞ Uluslar arası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. İzmir Ticaret Odası üyesi firmaların, sözkonusu fuarlara ilişkin teşviklerden yararlanmak için fuarın başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar Odaya ait Web Portalı (http://www.izto.org.tr/tr/fuar-tesvikleri) aracılığı ile Online Başvuru yapmış olmaları ve fuar bitiminden itibaren bir ay içerisinde Oda’nın Yurtiçi Fuar Teşvikleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Anfaş Food Product ve Hotel Equipment Fuarları İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cansu Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Kapsül Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

ALKÜ’de pandemi döneminde öğretmenlik konuşuldu

ALKÜ’de pandemi döneminde öğretmenlik konuşuldu

Kemer’de İran - Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları

Kemer’de İran - Türkiye Turizm İşbirliği forumu çalışmaları

ATSO Başkanı Davut Çetin’den TFF’ye çağrı

ATSO Başkanı Davut Çetin’den TFF’ye çağrı

GÜNCELLEME - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

GÜNCELLEME - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

Muratpaşa Belediyespor, EHF Kupası'nda Yalıkavakspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Muratpaşa Belediyespor, EHF Kupası'nda Yalıkavakspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Semih Esen: “Öküz altında buzağı aramaya gerek yok”

Semih Esen: “Öküz altında buzağı aramaya gerek yok”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.