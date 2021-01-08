Anfaş Food Product ve Hotel Equipment Fuarları İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenecek

İzmir Ticaret Odası, ANFAŞ tarafından 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi fuarları Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment ‘i destekleme kararı aldığını açıkladı. Buna göre Oda, Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment fuarlarına katılacak üyelerinin 30 metrekareye kadar olan katılım bedelinin yüzde 50’sini destek kapsamına aldı.

İzmir Ticaret Odası’nın desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, “Geçtiğimiz yıl Anfaş Food Product ve Anfaş Hotel Equipment fuarlarımızda 22 ülkeden ve 52 ilimizden katılımcı ve ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da koşullar ve tedbirlerin elverdiği en geniş katılımı sağlamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bilindiği üzere Turizm başkentimiz Antalya bilindiği üzere Ev Dışı Tüketim(EDT) alanında çok önemli bir pozisyona sahip ve sıralamada ülke genelinde ilk üç içerisinde yer alıyor. Bu da 28’ncisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı - Anfaş Food Product ile 32’ncisi yapılacak Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı -Anfaş Hotel Equipment fuarlarımızı sektörün odak noktası haline getiriyor. İzmir Ticaret Odası’nın, üye firmalarının 30 metrekareye kadar olan katılım bedelinin yüzde 50’sini destek kapsamına almasını çok önemsiyor ve diğer 80 ilimizin ticaret odalarına da benzer kararlar almak üzere çağrıda bulunuyoruz. 2020 yılında fuarlarımızı sektöre yaklaşık 3.5 milyar dolar iş hacmi sağladı. Bu yıl da en az bu rakamlara ulaşma hedefindeyiz.” dedi.

Anfaş Food Product-28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ve Anfaş Hotel Equipment- 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Antalya’da eş zamanlı olarak ANFAŞ Uluslar arası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. İzmir Ticaret Odası üyesi firmaların, sözkonusu fuarlara ilişkin teşviklerden yararlanmak için fuarın başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar Odaya ait Web Portalı (http://www.izto.org.tr/tr/fuar-tesvikleri) aracılığı ile Online Başvuru yapmış olmaları ve fuar bitiminden itibaren bir ay içerisinde Oda’nın Yurtiçi Fuar Teşvikleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.



