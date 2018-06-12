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Angela Merkel Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için destek istedi!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 12.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Son dünya şampiyonu Almanya 2018 Rusya'ya tartışmaların gölgesinde başlıyor. Konu Türk asıllı Alman milli futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in ıslıklanması. Almanya Başbakanı Merkel, "Mesut ve İlkay'ı alkışlayın" çağrısında bulundu.

Angela Merkel Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için destek istedi!

“Die Mannschaft” yani Alman Milli Takımı... 2018 Dünya Kupası'na son şampiyon unvanıyla geliyor ama biraz sıkıntılı gerekçesi takımın yıldızı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın taraftarlarca ıslıklanması ıslıklanma nedeni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen fotoğrafları.

Türk asıllı Alman futbolculara takım arkadaşlarından sonra en büyük destek Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel "Futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde olduğunu" söyledi. Almanya'nın Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde iyi bir sonuç alabilmesi için kadrodaki bütün elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Merkel, "Gündoğan ve Özil milli takım oyuncularıdır. Dolayısıyla alkışlanmalarından memnuniyet duyarım" dedi.

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Alman Futbol Milli Takımı'nın onursal kaptanı Philipp Lahm gazetelere verdiği demeçte, Türk asıllı iki futbolcuya anlayış gösterilmesini istedi. Tartışmalara son noktayı koymak için bir açıklama yapan İlkay Gündoğan, doğum yeri olan Almanya'ya bağlılığını dile getirmişti. Sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında forma giymeyen Mesut Özil'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

merkel

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Anahtar Kelimeler:
ilkay gündoğan mesut ozil angela merkel

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