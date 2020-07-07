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Aniden bastıran sağanak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 18:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.Eskişehir’de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam saatlerinde yerini şiddetli rüzgarın ardından yağmura bıraktı.

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Eskişehir’de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam saatlerinde yerini şiddetli rüzgarın ardından yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışta önceden tedbir alan Eskişehirliler şemsiyelerinin altına girerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşalar ise kapalı alanlara, dükkan tentelerine ve ağaç altlarına sığındı. Yağmur bulutlarının yoğunlaştığı kentte yağış etkisini azaltsa da tekrar başlayabilme ihtimaline karşı vatandaşlar önlemlerini aldı.

İlerleyen günlerde yağış beklenmiyor
Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre önümüzdeki 5 gün içerisinde Eskişehir kent merkezinde yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, sonraki günlerde yerini az bulutlu ve açık havaya bırakacak.

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İkindi
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Akşam
20:36
Yatsı
22:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Odunpazari
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Berin Eczanesi
Tepebasi
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