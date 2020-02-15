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Anıtlar Kurulu Ayvalık’ta toplandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu şubat ayı aylık toplantısını Ayvalık’ta gerçekleştirdi.Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu şubat ayı aylık toplantısını Ayvalık’ta gerçekleştirdi.
Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil’in öncülüğündeki yedi kişilik kurul üyeleri gerçekleştirdikleri toplantının ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in nezaretinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi temsilcileriyle birlikte ilçede incelemelerde bulundular.
Alibey Adası olarak da adlandırılan Cunda’daki sahil şeridinde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Başkan Ergin’in girişimleriyle Ayvalık Belediyesi’ne kazandırılan Eski Vergi Dairesi’ni ziyaret ettiler. Ayvalık Belediyesi’nin hizmet binası olarak faaliyete geçirilmesi planlanan tarihi binada yapılabilecek restorasyon çalışmaları hakkında Başkan Ergin’den bilgi alan heyet, ardından ilçe merkezindeki eski tütün deposu olarak kullanılan Aya Triada Kilisesi’nde de incelemeler yaptılar.
Yapılan inceleme ziyaretlerinin ardından Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil, Cunda ve Ayvalık’a gerekli önemi verdiklerini burada yaşayanlarla birlikte burayı korumak istediklerini söyledi. Her zaman Ayvalık’ı koruyarak büyütmek istediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Halkımızın neler istediğini çok iyi biliyoruz. Geçmişte yapılan hataları biliyoruz. Bu doğrultuda yapılması gerekenleri belirli teknik kurallar doğrultusunda değerlendiriyor ve Anıtlar Kurulumuza aktarıyoruz. Ayvalık’ta halkımızın; mevcut metruk binalarının restorasyonlarını nasıl yaptırabilecekleri, hangi kurumlardan ve nasıl ekonomik destek alabileceklerini, bu uğurda nasıl bir yol izleyebileceklerini gösteren bir yol haritası oluşturmak istiyoruz” dedi.
Ayvalık’taki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve metruk durumda olan taş binaların yeniden kazanılması için belediye bünyesinde bir çok projelerinin bulunduğunun atkını çizen Mesut Ergin, “Bu projelerden ziyade, halkımızın mülk sahiplerinin de binalarını kurtarmak için bilinçlenmesi de bir o kadar önemli. Bunlara kaynak bulabilmekle ilgili çalışmakta lazım. Yapabildiğimiz ölçüde eski binalarımızı, mimarimizi koruyarak restore edebilirsek, Ayvalık’a değer katmış oluruz. Ayvalık’ımızı korumak için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bu bağlamda bizimle birlikte olan Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncügil ve kurula teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

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