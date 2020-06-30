Anjiyografide görülemeyen kalp damarına baypas yapılan hasta iyileşti

Eskiden bu hastaların sürekli hastaneyle bağlantılı yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Özergin, "Yaygın olarak anjiyografide görülmeyen ve yaygın damar tıkanıklığı sebebiyle baypas yapılamaz dediğimiz, devamında ise tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bu hastalarımıza, günümüz teknolojisiyle baypas yapabilmekteyiz." diye konuştu.

Doç. Dr. Özergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anjiyografide görülemeyen bu damarların ameliyatının eskiden de yapıldığını, ancak hastaların çoğunlukla sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Ameliyat edilememesi halinde sürekli ilaç kullanacağı ve günlük hayatı zorlaşacağı bilinen hastanın kalp damarları, Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Özergin ile ekibinin başarılı operasyonuyla açıldı.

Yapılan tetkik ve muayenenin ardından hastanın, anjiyografide görülemeyen ve bu sebeple ameliyat edilemeyecek 5 kalp damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu anlaşıldı.

SAVAŞ GÜLER - Konya'da, anjiyografide tespit edilemediği için "kalp damarına baypas yapılması olanaksız" denilen hasta, yapılan ameliyat la iyileşti.

Ufuk Özergin, geçmiş dönemlerde yapılan bu ameliyatların sonuçlarının iyi olmadığını, bazı hastaların operasyonun ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirebildiğini anlattı.

Bu ameliyatların, etkili kan sulandırıcı ilaçların devreye girmesiyle artık çok rahatlıkla yapılabildiğini vurgulayan Özergin, şöyle konuştu:

"Baypas ameliyatı, 'köprüleme' diye tabir ettiğimiz tıkalı ya da dar olan damarın arkasındaki sağlıklı bölgeye yapılan bir ameliyat. Ancak bu bölge sağlıklı değilse, damarın içerisini temizlemek suretiyle burayı sağlıklı hale getirmek ve kan akışını sağlamak gerekiyor. Genellikle 1 milimetrenin altındaki damar çaplarında yapılan baypas işlemi sağlıklı sonuç vermez, erken dönemde tıkanırdı. Dolayısıyla yapılan işlem başarısız olurdu. Gelişen tıp sayesinde bu damarları temizleyerek yaklaşık 2,5 ila 3 milimetre çapında bir damar yolu açabiliyor ve çok rahatlıkla baypas yapabiliyoruz. Bu damarlar çok uzun süre açık kalabiliyor."

Doç. Dr. Özergin, bu ameliyatın yapılamadığı dönemlerde hastaların maksimum ilaç tedavisiyle hayatlarına devam ettiğini, ameliyat yapılmadığında ise göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi problemlerin ortadan kalkmadığını aktardı.