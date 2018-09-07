SPOR

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Türk futbolunun en eski statlarından biri olarak kabul edilen ve birçok başarıya ev sahipliği yapan Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmaları devam ediyor. 19 Mayıs Stadı yıkılırken, birçok tarihi fotoğraf ve anı da gün yüzüne çıktı.

İşte 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarından son görüntüler...

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

1 / 55

Başkentin futbol takımlarına uzun yıllardır hizmet veren Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci devam ediyor.

Başkentin futbol takımlarına uzun yıllardır hizmet veren Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci devam ediyor.
2 / 55

Statta ilk olarak başlanan koltukların söküm işleminin ardından, tribünlerinin çatıları da çıkartılmıştı.

Statta ilk olarak başlanan koltukların söküm işleminin ardından, tribünlerinin çatıları da çıkartılmıştı.
3 / 55

Yeşil zemin korunup sulanmaya devam ederken, stadın çatı demirleri, amatör kulüplere tahsis edilen yerler de söküldü.

Yeşil zemin korunup sulanmaya devam ederken, stadın çatı demirleri, amatör kulüplere tahsis edilen yerler de söküldü.
4 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemininin, toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemininin, toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.
5 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
6 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
7 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
8 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
9 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
10 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
11 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
12 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
13 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
14 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
15 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
16 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
17 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
18 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
19 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
20 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
21 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
22 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
23 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
24 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
25 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
26 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
27 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
28 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
29 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
30 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
31 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
32 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
33 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
34 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
35 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
36 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
37 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
38 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
39 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
40 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
41 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
42 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
43 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
44 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
45 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
46 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
47 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
48 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
49 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
50 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
51 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
52 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
53 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
54 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
55 / 55

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ankara 19 Mayıs Stadı

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Marko Arapovic Galatasaray’da

Marko Arapovic Galatasaray’da

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani millete bahçe yapacaktınız çocuklaroıyla yuvarlanacakları :)))) O da mı Mavraydı.
bu arazi hipodrom arazisiyle birleştirilip çok güzel spor tesisleri ve park türü gezilecek yerler yapılabilir.
Diğer Haberler
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor

İşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezası

İşte Belhanda, Emre ve Hasan Şaş'ın cezası

Süper Lig'de en fazla kart gösteren hakem Ali Palabıyık

Süper Lig'de en fazla kart gösteren hakem Ali Palabıyık

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Erzurumspor'dan çok sert Emre Belözoğlu açıklaması!

Erzurumspor'dan çok sert Emre Belözoğlu açıklaması!

Belhanda, Hasan Şaş ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

Belhanda, Hasan Şaş ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.