İşte 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarından son görüntüler...
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Başkentin futbol takımlarına uzun yıllardır hizmet veren Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım süreci devam ediyor.
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Statta ilk olarak başlanan koltukların söküm işleminin ardından, tribünlerinin çatıları da çıkartılmıştı.
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Yeşil zemin korunup sulanmaya devam ederken, stadın çatı demirleri, amatör kulüplere tahsis edilen yerler de söküldü.
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemininin, toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor
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