YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

03.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara 2 No'lu Baro başkanlığına seçilen Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Korkmaz başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Korkmaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Korkmaz, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, evlatlarına miras olarak bıraktığın aziz Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşmış olmanın verdiği kıvanç ile huzurundayız.

Şüphesiz ki hukuk ve adalet, bizlere öğütlediğin muasır medeniyetler seviyesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün, Ankara 2 No'lu Barosu avukatları olarak, yargının 3 sac ayağından birisi olan savunma erkinin saygınlığını yüceltmek ve bu suretle adaletin tecellisi yolunda bütün varımızı feda edeceğimize sana söz veriyoruz.

Çıktığımız bu kutlu yolda pek çok zorluklarla karşı karşıya kalacağımızın bilincindeyiz. Fakat sizi temin etmek isteriz ki bu yolda durmadan ve usanmadan çalışıp bize bahşettiğin mirası daha yüksek bir seviyeye getirecek; hukukun diğer her şeyden üstün olduğu bir Cumhuriyet inşa edeceğiz."

Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz, 8 Kasım'daki Genel Kurulda Ankara 2 No'lu Baronun başkanlığına seçilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" programına katıldı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:47
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Akgül Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Park Oran Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.