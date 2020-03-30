Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Koruma Paketi"ni hayata geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin iki ayaklı Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs nedeniyle başlatılan "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasına ilişkin yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeterli geliri bulunmayanların yanı sıra işi veya gelir olanaklarını kaybetme durumundaki esnaf ve işçilerin de ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Belediyenin imkanlarının seferber edildiğini ve Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladıklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle şimdilik iki ayaktan oluşan bir 'Ekonomik Koruma Paketi'ni bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak normal şartlarda 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladık.