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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için anıt yarışması

13.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek - Yarışmayı kazanan anıt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için anıt yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Dikmen'de inşa edilmesi planlanan anıt için "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması" düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Dikmen Çaldağ bölgesinde, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir anıt inşa etmek için yarışma süreci başlatıldı.

"2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek.

Akademik Kurul'un oluşturduğu jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan anıt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek.

- "Cumhuriyet'in 100. yılını bir anıtla taçlandırmak istedik"

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Cumhuriyet'e, Ankara'ya ve Türkiye'ye yakışır bir eser kazandırmak ve Cumhuriyet'in 100. yılını bir anıtla taçlandırmak istediklerini belirtti.

Bu amaçla "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması" başlattıklarını dile getiren Ödemiş, kasım ayında ilana çıkmayı planladıklarını ve mayıs ayına kadar eserleri teslim alacaklarını söyledi.

Ödemiş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet anıtımız, açılacak Cumhuriyet Müzesi ile birlikte ABD'deki Özgürlük Anıtı gibi mutlaka zaman içerisinde o bölgeyi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirecek. Anıtı yapmayı planladığınız Dikmen Çaldağ'da çok sayıda telsiz antenleri de mevcut. Bu kentimiz için görsel bir kirlilik yaratıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının buradaki antenleri tek bir proje üzerinde toplayacağı bir çalışmayı başlattığını da biliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında ve anıt yerleştirildiğinde, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da yapılacak. Ankaralı hemşehrilerimize yeni bir rekreasyon ve dinlenme alanı da kazandırmış olacağız. Şu anda Ankara'nın seyir noktası diyebileceğimiz bu alanı böylesine güzel eserlerle donatacağız."

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