YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı

ANKARA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), kendi asfaltını üretmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), kendi asfaltını üretmeye başladı. Saatte 130 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan Polatlı’daki Asfalt Plent Şefliği’nde kendi asfaltını üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede maliyetleri de düşürecek.
Lüks araçlardan yeşil alan sulamalarına, gübre alımından güneş enerji sistemine kadar birçok alanda tasarruf sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretimi için de düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren PORTAŞ, Polatlı Asfalt Plent Şefliği’nde kendi asfaltını üretmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, asfalt plent tesisiyle asfalt ihtiyacını maliyetine yakın bir tutarla karşılayacak.
27 bin 31 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 130 ton asfalt üreten tesis, tek vardiyada ise bin 500 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Başkent’in cadde ve sokaklarını daha çok asfaltla buluşturacak olan Polatlı Asfalt Plent Şefliği, zamandan tasarruf sağlayarak ve maliyetleri düşürerek Büyükşehir bütçesine önemli bir katkıda bulunacak. İlerleyen süreçte kendi taş ocağını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz hattının çekilmesiyle birlikte üretilen asfaltın maliyetini daha da düşürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Ankara Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Artı Eczanesi
Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Beyza Eczanesi
Cankaya
Bilge Şen Eczanesi
Yenimahalle
Şahap Gürler Eczanesi
Mamak
Nar Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Abonman kart bakiyeleri öğrencilere iade edildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı

Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı

Keçiören’de Açık Hava Sineması

Keçiören’de Açık Hava Sineması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.