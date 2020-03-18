Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla Kriz Yönetimi Merkezi kurdu. İhtiyaç halinde ekmek ve yemek dağıtımı için B planı da hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan Kriz Yönetimi Merkezi’nde EGO ve ASKİ Genel Müdürleri, İşletme İştirakler Daire Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı, Zabıta Dairesi Başkanı, İtfaiye Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ile EGO Otobüs Daire Başkanı, EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı yer alıyor. 24 saat esasına dayalı olarak çalışacak merkezde asil ve yedek personel de görevlendirilirken, seçilen personeller uzmanlık alanlarına göre kriz anında vatandaşlara hizmet verecek.

Kriz Yönetimi Merkezi’nin kararlarını uygulamak için Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı Masası, Gıda Yardım Masası, Ekmek ve Yemek Dağıtımı Masası, Ulaşım Masası, Evde Bakım ve Yaşlı Yardım Masası, Stok ve Depolar Masası, Güvenlik Masası, Psikolojik Destek Masası, Basın Masası ile Bilişim ve İletişim Masası kuruldu.