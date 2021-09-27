"Ankara Coffee Festival" 1-3 Ekim'de kahve tutkunlarını ağırlayacak

"Ankara Coffee Festival" 1-3 Ekim'de kahve meraklılarını bir araya getirecek.

AA muhabirinin festival yetkililerinden aldığı bilgiye göre "Ankara Coffee Festival" 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde Bilkent Center'da başlayacak.

Kahve tutkunlarının bir araya geleceği, üç gün sürecek etkinlikte, ziyaretçiler birçok kahve çeşidinin tadına bakabilecek.

Dream Sales Machine tarafından düzenlenen ve 3 Ekim'de sona erecek festivalde Bedük, Ege Çubukçu, Can Bonomo, Gökhan Türkmen'in de aralarında bulunduğu 24 sanatçı sahne alacak.

