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Ankara Çoksesli Korosu, Kuzey Makedonya'daki yarışmada en iyi koro seçildi

18.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Çoksesli Korosu, Kuzey Makedonya'daki yarışmada en iyi koro seçildi

Ankara Çoksesli Müzik Derneği'ne bağlı Ankara Çoksesli Korosu, Kuzey Makedonya'da katıldığı 5. Uluslararası Astibo Koro Festivali'nde "en iyi koro" seçildi.

Festivale Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye'den çok sesli korolar katılım gösterdi.

Toplamda 12 kadın ve 12 erkekten oluşan Ankara Çoksesli Korosu, seslendirdiği 12 şarkı ile "en iyi koro" seçildi.

Ankara Çoksesli Korosu Şefi Nilgün Tuzkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bugüne geniş bir repertuarı olan koronun yarışmada icra edilen bestelerle Türk kültürü yanında Balkan kültürüne de yer verdiğini söyledi.

- "Her türlü sese kapımız açık"

Teknik olarak çok sesli (polifonik) koronun oluşturulması için en az 8 kişiye ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Tuzkaya, "Soprano, alto, tenor ve basların da içinde ayırımları olabiliyor. Ancak korist sayısının 40-50'yi aşması da mümkün oluyor. Bizim grubumuzun geçmişi 1965'te oluşturulan Radyo Çocuk Korosu'na dayanıyor. Onlar büyüdü ve Ankara Gençlik Korosu oldu. Babam Muzaffer Arkan bu koroyu yönetiyordu. Daha sonra ise Ankara Çoksesli Korosu adını aldı. Bir müddet ara veren grubumuz 2012'den itibaren aktif faaliyetlerimize devam etmeye başladı." diye konuştu.

Tuzkaya, yurt içi ve dışında farklı festivallere katıldıklarını ve bu sanata ilginin her geçen yıl artış gösterdiğini vurgulayarak, "Koristlerimizin ses ve kulağını test ediyoruz. Her türlü sese kapımız açık. Bazı arkadaşlarımızın ses eğitimine ihtiyacı oluyor, bunu sağlıyoruz. Aramızda profesyonel müzikle uğraşan korist yok. Hepsi değişik meslek gruplarında öğrenci ya da çalışan. Haftanın 1 günü mesai saatinden sonra, hafta sonu ise öğleden sonra olmak üzere haftanın 2 günü çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bir yapımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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