YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi

ANKARA HABERLERİ  | 19.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Kocaman ve Ayça Dursun çiftinin nikah şahitleri arasında Yargıtay Başkanı Akarca, Danıştay Başkanı Yiğit, Adalet Bakanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ayça Dursun ile dünyaevine girdi.

Sheraton Otel'de düzenlenen törende Kocaman ve Dursun'un nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.

Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Nikahın ardından Belediye Başkanı Balcı, evlilik cüzdanını Yargıtay Başkanı Akarca'ya verdi. Çifte mutluluklar dileyen Akarca, nikah cüzdanını çifte uzattı.

Nikaha ayrıca çok sayıda hakim, savcı, yargı mensubu da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:47
İkindi
16:15
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.