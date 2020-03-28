Ankara'da koronavirüsle mücadelede önemli karar! Sayaç okuma ve fatura dağıtımı yapılmayacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.

İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim,

Sevgili öğrencıler ve

Ankara'da yaşayan hemşehrilerim;



Hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde hergün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. https://t.co/6DLw9ym45v — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 28, 2020

(AA)

