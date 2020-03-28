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Ankara'da koronavirüsle mücadelede önemli karar! Sayaç okuma ve fatura dağıtımı yapılmayacak

ANKARA HABERLERİ  | 28.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.

Ankara'da koronavirüsle mücadelede önemli karar! Sayaç okuma ve fatura dağıtımı yapılmayacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.

Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri

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