YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

ANKARA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 5. yılında anıldı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla, saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı etkinlik öncesi çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı
Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.