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Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti

06.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Melih İnan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Melih İnan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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ankara keçiörengücü

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