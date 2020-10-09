Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP, İYİ Parti, MHP ile AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. Ziyarette Ankara Kent Konseyi’nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve hazırlanan tavsiye kararlarıyla ilgili bilgiler verildi.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sürecini başlatan ve Ankara’nın turizm potansiyelinin artırılmasından çevre sorunlarına, toplum sağlığından ulaşıma kadar kente değer katacak her türlü projeye destek sağlayan Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve CHP, İYİ Parti, MHP ile AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. Ziyarette Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, parti grup başkanvekillerine katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle bir yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve tavsiye kararlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı "2019-2020 Faaliyet Raporu"nu verdi.

Ankara Kent Konseyin’e partilerden tam destek

Tüm görüşlerin ve paydaşların kendine bir yer bulabileceği bir platform olarak kurulan ve şehrin yerel yönetim unsurlarıyla iş birliği yaparak kent yönetiminde söz sahibi olan Ankara Kent Konseyi’nin “Ortak Akıl” ilkesiyle çalışarak Başkent’e değer kattığını belirten Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Ankara Kent Konseyi’nin tavsiye kararlarını takip edeceklerini belirttiler. Ankara Kent Konseyi’nin tarafsızlık ilkesiyle hareket eden bir platform olduğunu vurgulayan grup başkanvekilleri, Ankara’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olan Ankara Kent Konseyi’ne destek olacaklarını açıkladı.