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Ankara Pancar Kooperatifi’nden Başkan Akay’a ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Muhittin Bıyıkoğlu ile Başkan Yardımcısı Ekrem Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Kaya ve Kooperatif Müdürü Aytekin Tuna, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, başlayacak olan kampanya dönemi ile ilgili hayırlı olsun temennisinde bulundu.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Hurşit Dede ve Kooperatif Müdürü Uğur Metiner’in de hazır bulunduğu ziyarette, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, Başkan Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörel konularda görü alışverişinde bulunup, önümüzdeki yıl çiftçilerin ekeceği tarımsal ürünler ve tohumlar hakkında karşılıklı değerlendirmede bulundular.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Muhittin Bıyıkoğlu ile Başkan Yardımcısı Ekrem Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Kaya ve Kooperatif Müdürü Aytekin Tuna, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, başlayacak olan kampanya dönemi ile ilgili hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Hurşit Dede ve Kooperatif Müdürü Uğur Metiner’in de hazır bulunduğu ziyarette, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, Başkan Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörel konularda görü alışverişinde bulunup, önümüzdeki yıl çiftçilerin ekeceği tarımsal ürünler ve tohumlar hakkında karşılıklı değerlendirmede bulundular.

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