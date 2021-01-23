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Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri devam ediyor

23.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanlığı, hızlı trenin Sivas'a geldiği anın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı

SİVAS (AA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında test sürüşleri devam ediyor.

Hattın fiziksel özelliklerinin kontrolü için yapılan test sürüşleri kapsamında hızlı tren Sivas'a kadar geldi. Tren, rutin test sürüşünün ardından geri döndü.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından hızlı trenin Sivas'a geldiği anın görüntüsü paylaşıldı.

Ekinci, paylaşımında, "Ankara-Sivas hattında hizmet verecek olan hızlı trenle çalışmaların devam ettiği tren yolunda test sürüşü yapıldı. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığının paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

"Gece 02.00'de Yozgat Yerköy'den hareket eden YHT, ağırlık test sürüşleri kapsamında Sivas merkeze kadar geldi ve geri döndü. Yerköy'den başlayan ağırlık test sürüşü Sivas'a kadar başarıyla tamamlandı. Test sürüşlerinin devam edeceği bildirildi. YHT'nin ilimize kadar gelmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Sivas milletvekillerimiz İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci'ye teşekkür ederiz."

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