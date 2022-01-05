YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Valiliği 2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Valiliği 2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri sahiplerini buldu

05.01.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği 2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası yarışmalarda başarı kazanan öğrencilere Ankara Valiliğince verilen "2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri" törenle takdim edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, MEB Şura Salonu'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda beşeri sermayesini keşfetmesi ve buna uygun olarak onları yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Kimisi akademik anlamda, kimisi sportif anlamda, kimisi sanat dalında çok başarılı olabilir. Onun için bu kabiliyetlerin ortaya çıkarılması bu milletin her bir ferdi için gerekli." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ise gençlere yapılan yatırımın geleceğin inşası için birer teminat olduğunu dile getirerek, okullarda eğitim faaliyetleriyle birlikte sanat ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fatsa, "Hepimizin görevi sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanlar sunmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

Halterde Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası birincisi Yasin Erdoğan, ikincisi Emre Öztürk ve üçüncüsü Mustafa Erdoğan ödüllerini Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Halterci Halil Mutlu'dan aldı.

Yüzmede derece yapan Ekin Nazlı Okudur, Mehmet Kaan Naçacı, Duru Tanrıverdi'ye ödüllerini Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı; kick boksta Avrupa üçüncüsü Muharrem Öcal ve Murat Orçun, Avrupa Kupası ikincisi Koray Yağmur, İbrahim Türkoğlu, birinciler Mustafa Soner Kılınç, Batuhan Ünal, Melis Nazlıcan Talu ve Gizem Özkan'a ise ödüllerini Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz verdi.

Tekvandoda Uluslararası Türkiye Turnuvası ikincisi Can Tuna Ünver, Avrupa Şampiyonası ikincisi Berke Erbulut ve birincisi Buğra Murat Şafak ödüllerini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan aldı.

Teniste Lara Eroğlu, buz pateninde Defne Ulutaş, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası üçüncüsü Filiz Işık ve Refik Kartal ile Avrupa Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda birkaç dalda başarı gösteren Havva Elmalı da ödül kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Aura Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Güvenlik Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Haziran Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.