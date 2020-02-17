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Ankara Valiliğinin sahip çıktığı genç iş başı yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı duygu dolu görüntülerin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin'in, ihtiyaçlarıyla ilgilenileceğini duyurduğu Hasan M, tedavisinin ardından iş başı yaptı - Ankara Valisi Şahin: - "Hasan'ın da artık mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var"

ANKARA(AA)- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından Ankara Valiliğinin sahip çıktığı Hasan M, iş başı yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M'yi misafir ettik. Tamamlanan tedavisinin ardından bugün iş başı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Hasan M. ile makamında çekilen fotoğrafları da paylaşan Vali Şahin mesajında hayırseverlere de teşekkür etti.

- "Umut her zaman vardır" demişti

Hasan M, 13 Ocak'ta sosyal medyada yer alan görüntülerde, sokakta yaşadığını ve mendil satarak geçindiğini, eline para geçmesi halinde haftada bir kez otelde konaklayabildiğini ifade etmişti.

Görüntülerde, bir gün hayatının değişeceğine, evi, işi ve düzenli bir hayatı olacağına inandığını dile getiren 29 yaşındaki Hasan M, "Allah benim yüzüme bakacak bir yerde, inşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Vali Şahin, görüntülerin ardından Twitter'dan, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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Ankara Valiliği Ankara Valisi Vasip Şahin

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