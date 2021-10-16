Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek adına açıklama yapan Genel Başkan Hamza Dürgen, şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükran borcunu sunduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle programları kısıtlı olarak yaptıklarını belirten Dürgen, törene katılan şehit aileleri ve yakınlarına teşekkür etti.

Daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz