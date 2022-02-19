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Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

19.02.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.

Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

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