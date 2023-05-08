Ankara’da antika sevenler müzayedede bir araya geldi

Ankara’da düzenlenen müzayede ile antika sevenler bir araya geldi. Genellikle 70 senelik ürünlerin bulunduğu müzayedede Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait eşyalar açık artırma usulü ile satışa sunuldu. Müzayedede 1971 yılına ait hiç kullanılmamış bisiklet, 1965 yılına ait Kızılay maden suyu, çeşitli dönemlere ait tespih, baston, plak, ve bakır eşyalar ilgi çekti.

Müzayedeyi düzenleyen Salih Bilgin, “Ankara’da antikaya gönül vermiş dostlarımızın müzayedesini düzenliyoruz. Bu müzayedede Ankara dışından gelen arkadaşlarımız da bulunmakta. Ankara’da ilk defa düzenlenen bu müzayedeye herkesi bekleriz. Ürünler genellikle açılış serbest olarak başlıyor. Her türlü antikalar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin tarihi hakkında bilgi veren Bilgin, “Genelde ürünlerimiz yaklaşık 70 senelik. Hatta daha eski ürünlerimiz de var. Osmanlı dönemine ve cumhuriyet dönemine ait ürünler bulunmaktadır. Genellik bakır, pirinç ve bronz ürünler ağırlıklı. Antika değeri olan her ürünün burada satışını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

