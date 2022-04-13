Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 195 kişiden 408'i tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 195 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 24 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 554 bin 169 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 195 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 408'i tutuklandı.

Kontrol edilen 304 bin 346 otomobilden 21'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 76 motosiklet ve 36 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 142 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 496 paket kaçak sigara, 43 kurusıkı tabanca, 75 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 894 fişek, 23 belgesiz av tüfeği ile 94 kesici ve delici alet ele geçirildi.

