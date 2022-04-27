Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 385 şüpheliden 403'ü tutuklandı

Ankara'da iki haftada, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 385 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 7-21 Nisan tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 556 bin 785 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 385 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 403'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 335 bin 177 otomobilden 7'sinin çalıntı olduğu belirlendi. 117 motosiklet ve 53 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 46 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 954 paket kaçak sigara, 27 kurusıkı tabanca, 59 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1706 fişek, 21 belgesiz av tüfeği ile 86 kesici ve delici alet ele geçirildi.

