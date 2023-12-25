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Ankara'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

25.12.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi üzerinde A.A, M.D’ye ait olan araçla trafik kazasına karıştı. O sırada araç sahibi M.D. ile kaza yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U. arasından selam alıp verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.Y, A.A, M.D, T.U. ve M.U. kesici aletle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kavgada kullanıldığı belirlenen ve sallama olarak tabir edilen bıçak çöp kutusu içerisinde bulundu.

Kavga sonucu yaralanan şüphelilerin tedavilerinin polis ekiplerinin gözetiminde devam ettiği öğrenildi.

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