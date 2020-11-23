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Ankara'da bir haftada 6 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 23.11.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ankara'da bir haftada 6 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

Ankara'da bir hafta içerisinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesinde aynı bölgede artan hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 200 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, son bir haftada Keçiören'de 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan zanlının D.G olduğunu belirledi. Zanlının aracını da tespit eden ekipler, takibe aldıkları, yeni bir eve girmek için harekete geçen D.G'yi hırsızlık olaylarında giydiği kıyafetler üzerindeyken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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